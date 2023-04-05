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  • На Днепропетровщине незаконно жила гражданка рф, которая втягивала девушек в проституцию: ее выдворили из страны

На Днепропетровщине незаконно жила гражданка рф, которая втягивала девушек в проституцию: ее выдворили из страны

Сегодня 13:38
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Полицейские миграционной полиции Днепропетровской области выдворили из Украины гражданку рф.

Новости Днепра про На Днепропетровщине незаконно жила гражданка рф, которая втягивала девушек в проституцию: ее выдворили из страны

По данным полиции, в 2019 году 38-летнюю россиянку приговорили к 4 годам лишения свободы за втягивание украинских девушек в проституцию. После окончания срока заключения у женщины не было законных оснований для пребывания на территории Украины, поэтому ее задержали.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУоАП и наложили штраф. Судом было принято решение о принудительном выдворении россиянки на родину.

3 апреля сотрудники миграционной полиции вместе с работниками Государственной миграционной службы доставили нелегалку в пункт временного пребывания иностранцев, где она будет ожидать выдворения из нашей страны.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине незаконно жила гражданка рф, которая втягивала девушек в проституцию: ее выдворили из страныУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине незаконно жила гражданка рф, которая втягивала девушек в проституцию: ее выдворили из страныРусский

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