На Днепропетровщине нашли старинный расписной сундук (ФОТО)

В Марганце нашли старинный расписной сундук.

Об этом сообщила глава Днепровского управления по культурному наследию Надежда Лиштва.

Сундук был найден в обычном доме на территории поселения Городища в западной части Марганца. Когда-то там жили казаки. А теперь выявляют много интересных артефактов.

Найденный артефакт сейчас изучают специалисты.

Пока неизвестно, сколько лет исторической находке и стиль росписи.

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