На Днепропетровщине нашли старинный расписной сундук (ФОТО)

Об этом сообщила глава Днепровского управления по культурному наследию Надежда Лиштва.
Сундук был найден в обычном доме на территории поселения Городища в западной части Марганца. Когда-то там жили казаки. А теперь выявляют много интересных артефактов.
Найденный артефакт сейчас изучают специалисты.
Пока неизвестно, сколько лет исторической находке и стиль росписи.
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