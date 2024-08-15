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На Днепропетровщине нашли популяцию редкого краснокнижного суккулента

Сегодня 13:35
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Природа Днепропетровской области не перестает удивлять.

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли популяцию редкого краснокнижного суккулента

Недавно на берегу реки Базавлук на Криворожье обнаружили популяцию редкого суккулента — Очиток Борисовой. Он внесен в международную Красную книгу.

О находке сообщила исследовательница Светлана Кияк на своей странице в Facebook и показала фото.

«Очиток Борисовой (Sedum borissovae Balk.). Эндемический вид Приднепровской возвышенности, занесенный в Мировой Красный список. Бассейн г. Базавлук, август, 2024», — написала Светлана Кияк.

Очиток Борисовой – вид редких цветковых растений из семейства толстолистовых. Это многолетнее травяное растение 7-12 см высотой. В Украине вид редко растет на гранитно-гнейсовых склонах в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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