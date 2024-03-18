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  • На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)

На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)

Сегодня 17:07
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На Днепропетровщине месяцем раньше расцвела сон-трава.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)

В Днепропетровской области начала цвести сон-трава. В Верхнеднепровском районе появились первые цветки этого редкого растения. Фото разместила на своей Facebook-странице ботаник Светлана Кияк.

Как правило, сон-трава начинает свое цветение в середине апреля, но в 2024 году первые цветки появились уже в марте.

Сон луговой или как его называют в народе – сон-трава, ботаник заметила в балке Щуровская Верхнеднепровского района. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу. Цветки хоть и красивые, но ядовитые, поэтому взаимодействовать с ними следует осторожно. При правильном применении сон-траву используют в народной медицине.

Из этого цветка также производят аптечные препараты, которые применяются как успокаивающие и снотворные средства.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)

Ботаник Светлана Кияк отметила, что в древности сон-траву считали олицетворением победоносного оружия, а ее соком смазывали наконечники копий для того, чтобы прогнать злую силу.

На Днепропетровщине зафиксирована самая большая в Украине и одна из самых многочисленных в Европе популяций этого растения. Увидеть целые поляны сон-травы можно в Криворожском районе, недалеко от сел Недайвода и Лозоватка. Там расположена Балка Северная Красная – это заповедно-охранная зона, где и растет этот редкий цветок.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине на месяц раньше расцвели крупнейшие в Европе поляны редких растений (ФОТО)Русский

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