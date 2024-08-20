На Днепропетровщине на фоне новостей о запрете УПЦ вандалы облили бензином часовню ПЦУ

В Никополе на Днепропетровщине вандалы облили бензином часовню Православной церкви Украины.

Вечером 20 августа в Никополе неизвестные облили бензином часовню ПЦУ, сообщили в телеграм-канале «Православная Никопольщина».

Только что сообщили верующие о том, как неизвестные вандалы облили бензином украинскую часовню возле городского морга, — говорится в сообщении.

В ВЦУ Никополя и района говорят, что такие действия неизвестных настораживают, учитывая, что это произошло на фоне новостей о запрете церкви Московского патриархата.

Ведь часовню облили бензином в день запрета Верховной Радой церкви московского патриархата в Украине. От действий неизвестных пострадала часовня в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали», — отмечают верующие.

Напомним, Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП.

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