На Днепропетровщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: есть погибшие и пострадавшие

В воскресенье, 18 июня, в городе Пятихатки Каменского района Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Seat Leon.

Вызов об аварии поступил на Службу спасения «101» в 14:24. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

40-летнюю водительницу и 14-летнего пассажира легковушки зажало конструкциями поврежденной машины. Спасателям пришлось доставать их из искореженного авто с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Мальчик 2009 года рождения выжил, однако получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его экстренно госпитализировали в больницу. А вот женщину спасти не удалось, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В результате столкновения травмировался и водитель микроавтобуса — мужчина, 1987 года рождения, однако от госпитализации он отказался.

Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств и деталей ДТП.

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