На Днепропетровщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: есть погибшие и пострадавшие

Вызов об аварии поступил на Службу спасения «101» в 14:24. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
40-летнюю водительницу и 14-летнего пассажира легковушки зажало конструкциями поврежденной машины. Спасателям пришлось доставать их из искореженного авто с помощью аварийно-спасательного оборудования.
Мальчик 2009 года рождения выжил, однако получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его экстренно госпитализировали в больницу. А вот женщину спасти не удалось, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В результате столкновения травмировался и водитель микроавтобуса — мужчина, 1987 года рождения, однако от госпитализации он отказался.
Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств и деталей ДТП.
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