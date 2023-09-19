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  • На Днепропетровщине мужчину судили из-за того, что он отказался мобилизоваться

На Днепропетровщине мужчину судили из-за того, что он отказался мобилизоваться

Сегодня 17:36
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В Кривом Роге мужчину судили за уклонение от мобилизации.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчину судили из-за того, что он отказался мобилизоваться

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

6 марта 2023 года ВЛК признала мужчину годным к военной службе.

7 марта 2023 года криворожцу под личную подпись вручили повестку о необходимости прибытия 26 марта 2023 года в 7:00 для последующей отправки в воинскую часть.

В указанное время мужчина не явился в пункт сбора, чем нарушил ряд законов. В суде криворожец полностью признал свою вину и пошел на соглашение с прокурором.

Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Впрочем, на основании статей 75, 76 Уголовного кодекса Украины суд освободил криворожца от отбывания наказания, установив испытательный срок 3 года, с условием периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

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