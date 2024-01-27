На Днепропетровщине мужчину подозревают в том, что он убил свою жену и почти неделю жил с телом погибшей

Як повідомляє пресслужба ГУНП, 2 січня до поліції надійшло повідомлення, про різкий трупний запах в одній з квартир у місті.
На місці правоохоронці знайшли тіло жінки, яке вже розкладалося.
Після призначеної судмедекспертизи слідство встановили причину смерті: вона настала внаслідок механічної асфіксії.
За підозрою у вбивстві затримано 43-річного цивільного чоловіка загиблої.
25 грудня близько 15:00 між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту чоловік штовхнув жінку, накинув на шию ремінь та затягнув його. Після скоєного пішов з помешкання. Повернувшись додому, фігурант вирішив приховати злочин. Зловмисник перетягнув тіло жінки в іншу частину кімнати, де закидав його речами та коробками і майже тиждень мешкав у квартирі із загиблою, — наводять моторошні подробиці у поліції.
Чоловіку оголосили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).
Читайте также:
Автор:
В Синельниковском районе Днепропетровской области полиция изъяла у водителя целый…
На войне погиб воин ВСУ из города Зеленодольск Днепропетровской области…
В городе Каменское задержали 45-летнего за издевательство над своей матерью.
Сегодня ночью враг снова терроризировал Никопольщину.
В Синельниковском районе Днепропетровской области полиция изъяла у водителя целый арсенал.
На войне погиб воин ВСУ из города Зеленодольск Днепропетровской области Андрей Литовкин.
В городе Каменское задержали 45-летнего за издевательство над своей матерью.
В городе Павлоград на улице Днепровская вчера произошло серьезное ДТП.
Сегодня ночью враг снова терроризировал Никопольщину.
Полиция Днепра задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины.
Хорошего дня, друзья!
Днепровские диггеры показали подземные тоннели, где когда-то протекала река Половица.
В этом году Сретение будут праздновать по новому календарю.
Участники банды из Днепра "внесли" немалый вклад в бюджет Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!