На Днепропетровщине мужчину, который убирал могилу на кладбище, ужалила змея

На Днепропетровщине мужчину искусала змея, когда он убирал на могиле. Событие произошло в Каменском районе. О ней рассказала медик Лариса Быданцева.
По словам Ларисы Быданцевой, прошлое утро работы Каменской станции экстренной помощи началось с укуса змеи за ногу убиравшего на могиле мужчину. А потом случился второй укус змеи – за руку.
Обеим пострадавшим была оказана профессиональная помощь.
Медики призывают жителей Днепропетровщины быть внимательными на природе и если вас ужалила змея или змея — обращайтесь за помощью.
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