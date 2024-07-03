На Днепропетровщине мужчину, который убирал могилу на кладбище, ужалила змея

В Каменском районе мужчину ужалила змея.

На Днепропетровщине мужчину искусала змея, когда он убирал на могиле. Событие произошло в Каменском районе. О ней рассказала медик Лариса Быданцева.

По словам Ларисы Быданцевой, прошлое утро работы Каменской станции экстренной помощи началось с укуса змеи за ногу убиравшего на могиле мужчину. А потом случился второй укус змеи – за руку.

Обеим пострадавшим была оказана профессиональная помощь.

Медики призывают жителей Днепропетровщины быть внимательными на природе и если вас ужалила змея или змея — обращайтесь за помощью.