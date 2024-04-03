На Днепропетровщине мужчину, который не выходил на связь с 25 марта, нашли мертвым

Тело мужчины нашли 2 апреля в затопленном карьере в Никопольском районе.

В Никопольском районе разыскивали 67-летнего Григория Гаврилюка. Его родственница 1 апреля обратилась в полицию и сообщила, что он не выходит на связь с 25 марта.

2 апреля правоохранители сообщили, что розыск прекращён.

Как пишет Информатор, мужчину нашли мёртвым — его тело обнаружили в затопленном карьере в Никопольском районе.

Все обстоятельства выясняют правоохранители.

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