На Днепропетровщине мужчину, который не выходил на связь с 25 марта, нашли мертвым

В Никопольском районе разыскивали 67-летнего Григория Гаврилюка. Его родственница 1 апреля обратилась в полицию и сообщила, что он не выходит на связь с 25 марта.
2 апреля правоохранители сообщили, что розыск прекращён.
Как пишет Информатор, мужчину нашли мёртвым — его тело обнаружили в затопленном карьере в Никопольском районе.
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Во время урагана, накрывшего область 2 апреля, пострадали трое жителей…
В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.
Женщина отказалась от госпитализации.
2 апреля россия осуществила очередную террористическую атаку по Днепру.
В Днепре мужчина обворовал Миграционную службу.
С «лица» Днепра за последние несколько лет исчез не один десяток старинных домов. В большинстве своем они давно были в плачевном состоянии, сгоревшие и разрушенные наполовину. Так, на центральном проспекте Днепра на месте 18 этажного дома когда-то было небольшое трехэтажное…
Во время урагана, накрывшего область 2 апреля, пострадали трое жителей Каменского.
В Днепропетровской области предлагают работу с "бронью" от мобилизации.
В Днепре на остановках устанавливают информационные табло нового поколения.
В Днепре третий раз за неделю зафиксировали температурный рекорд.
Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданам Украины» и разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу во время военного положения.
В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.
Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!
Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!