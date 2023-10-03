На Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею

В Каменском на Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею.

Все произошло 30 сентября в Каменском, сообщила на своей Facebook-странице врач Каменской станции скорой помощи Лариса Быданцева. Заявители сообщили о мужчине, который получил огнестрельное ранение.

На место выехала одна из бригад медиков. Как оказалось, во время пьяных «разборок» 25-летнему молодому человеку выстрелили в шею из травматического пистолета. В результате у пострадавшего началось массивное венозное кровотечение и уже были признаки гиповолемического шока.

Раненого мужчину в короткий срок с диагнозом «Пулевое ранение правой половины шеи из травматического оружия. Алкогольное опьянение» доставили в Каменскую БСМП для удаления пули и оказания специализированной помощи.

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