На Днепропетровщине мужчине выстрелили в шею

Все произошло 30 сентября в Каменском, сообщила на своей Facebook-странице врач Каменской станции скорой помощи Лариса Быданцева. Заявители сообщили о мужчине, который получил огнестрельное ранение.
На место выехала одна из бригад медиков. Как оказалось, во время пьяных «разборок» 25-летнему молодому человеку выстрелили в шею из травматического пистолета. В результате у пострадавшего началось массивное венозное кровотечение и уже были признаки гиповолемического шока.
Раненого мужчину в короткий срок с диагнозом «Пулевое ранение правой половины шеи из травматического оружия. Алкогольное опьянение» доставили в Каменскую БСМП для удаления пули и оказания специализированной помощи.
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