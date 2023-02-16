На Днепропетровщине мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за кражу двух стиральных машин

15 февраля вору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что преступление совершил 27-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Во вторник, 14 февраля, в полицию обратился 45-летний местный житель и сообщил о краже двух стиральных машин.

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