На Днепропетровщине мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за кражу двух стиральных машин

Во вторник, 14 февраля, в полицию обратился 45-летний местный житель и сообщил о краже двух стиральных машин.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что преступление совершил 27-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Злоумышленника задержали. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.
15 февраля вору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
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