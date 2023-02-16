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  • На Днепропетровщине мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за кражу двух стиральных машин

На Днепропетровщине мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за кражу двух стиральных машин

Сегодня 15:54
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Инцидент произошел в Никополе.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за кражу двух стиральных машин

Во вторник, 14 февраля, в полицию обратился 45-летний местный житель и сообщил о краже двух стиральных машин.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что преступление совершил 27-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Злоумышленника задержали. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

15 февраля вору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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