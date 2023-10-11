На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть

Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.

Ужасное преступление произошло в Першотравенске.

В понедельник, 9 октября, в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что обнаружила своего 85-летнего отца мертвым – на его теле были явные телесные повреждения.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что произошло в тот день. Как выяснилось, подозреваемый, зная, что в квартире потерпевшего есть ценные вещи, решил совершить преступление. Он вошел в дом и убил дедушку – нападавший нанес ему более 30 ножевых ранений. После этого мужчина завладел деньгами, мобильным телефоном и электроинструментом потерпевшего.

Полицейские позже задержали преступника. Им оказался 32-летний местный житель.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство: по корыстным мотивам), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина до смерти избил знакомого.

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