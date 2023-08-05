На Днепропетровщине мужчина жестоко убил знакомую

В одном из поселков Новомосковского района 34-летний мужчина жестоко убил односельчанку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По предварительным данным, мужчина задушил веревкой 58-летнюю женщину во время бытовой ссоры.

Преступление произошло вчера, в одном из частных домов возле города Перещепино.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого и выясняют детали случившегося.

Вещественные доказательства изъяли из города события, задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ст. 115 ККУ).

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