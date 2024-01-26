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  • На Днепропетровщине мужчина забил до смерти знакомого ножкой от стула, а затем сбросил его с балкона

На Днепропетровщине мужчина забил до смерти знакомого ножкой от стула, а затем сбросил его с балкона

Сегодня 16:23
просмотров

Подозреваемый пытался скрыть свою причастность к преступлению.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина забил до смерти знакомого ножкой от стула, а затем сбросил его с балкона

На днях в Каменском убили 47-летнего мужчину. Его тело обнаружили на улице возле одного из домов на территории Южного района. На место вызвали правоохранителей.

Как установили следователи, к преступлению причастен 36-летний знакомый убитого. Мужчины находились в квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил ножку от стула и забил до смерти своего знакомого.

Поняв последствия содеянного, мужчина решил скрыть преступление. Он выбросил тело погибшего с балкона, а его вещи спрятал в подвале. После этого вышел на улицу и начал кричать, что нашел своего товарища мертвым. Услышав это, соседи вызвали полицейских на место происшествия.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Однако избежать наказания горожанину не удалось – правоохранители быстро установили все обстоятельства преступления и задержали его.

Фигуранту уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина забил до смерти знакомого ножкой от стула, а затем сбросил его с балкона

Орудие убийства.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина забил до смерти знакомого ножкой от стула, а затем сбросил его с балконаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина забил до смерти знакомого ножкой от стула, а затем сбросил его с балконаРусский

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