На Днепропетровщине мужчина избил соседа палкой и скрылся

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Между соседями возникла ссора, после чего один из мужчин напал на другого с палкой.
Нападающий избил соседа палкой по голове и скрылся с места преступления.
14 августа около 20.15 в отделение полиции №1 Криворожского РУП поступило сообщение о травме 34-летнего местного жителя. Правоохранители установили обстоятельства получения мужчиной тяжких телесных повреждений и начали розыск скрывшегося с места преступления нападающего, — говорится в сообщении полиции.
Вчера, 16 августа, фигуранта дела задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.
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