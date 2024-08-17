На Днепропетровщине мужчина избил соседа палкой и скрылся

В городе Кривой Рог мужчина чуть не убил своего соседа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Между соседями возникла ссора, после чего один из мужчин напал на другого с палкой.

Нападающий избил соседа палкой по голове и скрылся с места преступления.

14 августа около 20.15 в отделение полиции №1 Криворожского РУП поступило сообщение о травме 34-летнего местного жителя. Правоохранители установили обстоятельства получения мужчиной тяжких телесных повреждений и начали розыск скрывшегося с места преступления нападающего, — говорится в сообщении полиции.

Вчера, 16 августа, фигуранта дела задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

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