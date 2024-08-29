На Днепропетровщине мужчина из-за ревности к экс-жене жестоко избил знакомого

33-летнего жителя Желтых Вод, из-за ревности избившего знакомого, взяли под стражу, сообщает Нацполиция.
Известно, что мужчина приревновал своего знакомого к своей бывшей гражданской жене и избил товарища. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Все произошло в квартире экс-жены нападающего. Полицейские задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Днепре на улице нашли пьяного подростка с травмой головы.
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