На Днепропетровщине мужчина выстрелил в собаку на глазах у детей

В городе Кривой Рог мужчина выстрелил в дворовую собаку из пистолета на глазах у детей.

Об этом сообщает Telegram-канал «СВОИ».

По предварительной информации, мужчина выместил злобу на собаку, после того, как его обругал другой пес.

Инцидент произошел на Восточном, местные жители целый день искали животное по кличке «Тунец».

Житель многоэтажки зашел в квартиру, потом вышел и несколько минут общался с детьми в беседке. Подошел к собаке почти вплотную и достал из кармана пистолет, предварительно травматический, — пишет издание Свои.

Песик не может ступить на травмированную лапу, сейчас находится в ветеринарной клинике.

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