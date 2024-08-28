На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем

На Днепропетровщине трагически погиб мужчина.

В селе Каменка Софиевской территориальной общины мужчина утонул в водоеме во время рыбалки.

Об этом пишет издание «СВОИ|Кривой Рог«.

Предварительно известно, что 63-летний житель Кривого Рога прибыл на водоем села с палаткой и двумя песиками, чтобы порыбачить.

По словам свидетелей, он сел за руль с выключенным двигателем. Впоследствии автомобиль покатился задом в воду, переехав одну из собак. Неравнодушный очевидец пытался спасти мужчину, разбив стекло, однако транспорт слишком быстро ушел под воду.

По предварительной информации, машина остановилась в 17 метрах от берега на глубине 2,5 метра.

На месте работали водолазы и полиция. Автомобиль вытащили на поверхность, мужчину спасти не удалось.

Делом будут заниматься правоохранители. Отмечается, что одного из собачек временно приютила полицейская.

Все остальные детали инцидента пока не разглашаются.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: