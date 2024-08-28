На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем

В селе Каменка Софиевской территориальной общины мужчина утонул в водоеме во время рыбалки.
Об этом пишет издание «СВОИ|Кривой Рог«.
Предварительно известно, что 63-летний житель Кривого Рога прибыл на водоем села с палаткой и двумя песиками, чтобы порыбачить.
По словам свидетелей, он сел за руль с выключенным двигателем. Впоследствии автомобиль покатился задом в воду, переехав одну из собак. Неравнодушный очевидец пытался спасти мужчину, разбив стекло, однако транспорт слишком быстро ушел под воду.
По предварительной информации, машина остановилась в 17 метрах от берега на глубине 2,5 метра.
На месте работали водолазы и полиция. Автомобиль вытащили на поверхность, мужчину спасти не удалось.
Делом будут заниматься правоохранители. Отмечается, что одного из собачек временно приютила полицейская.
Все остальные детали инцидента пока не разглашаются.
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