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На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем

Сегодня 09:49
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На Днепропетровщине трагически погиб мужчина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем

В селе Каменка Софиевской территориальной общины мужчина утонул в водоеме во время рыбалки.

Об этом пишет издание «СВОИ|Кривой Рог«.

Предварительно известно, что 63-летний житель Кривого Рога прибыл на водоем села с палаткой и двумя песиками, чтобы порыбачить.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем

По словам свидетелей, он сел за руль с выключенным двигателем. Впоследствии автомобиль покатился задом в воду, переехав одну из собак. Неравнодушный очевидец пытался спасти мужчину, разбив стекло, однако транспорт слишком быстро ушел под воду.

По предварительной информации, машина остановилась в 17 метрах от берега на глубине 2,5 метра.

На месте работали водолазы и полиция. Автомобиль вытащили на поверхность, мужчину спасти не удалось.

Делом будут заниматься правоохранители. Отмечается, что одного из собачек временно приютила полицейская.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем

Все остальные детали инцидента пока не разглашаются.

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