На Днепропетровщине мужчина утонул на Голубых озерах: спасатели ищут тело

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».
По предварительной информации, мужчина пошел купаться и скрылся.
Спасатели приступили к поисковой операции.
Работники ГСЧС на резиновой лодке будут обследовать дно котлована.
Отдыхающих на пляже почти нет. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.
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