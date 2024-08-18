На Днепропетровщине мужчина утонул на Голубых озерах: спасатели ищут тело

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Отдыхающих на пляже почти нет. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.

Работники ГСЧС на резиновой лодке будут обследовать дно котлована.

Спасатели приступили к поисковой операции.

По предварительной информации, мужчина пошел купаться и скрылся.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».

На Голубых озерах утонул мужчина.

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