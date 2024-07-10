Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами

Сегодня 09:39
просмотров

Полицейские Каменского задержали вора.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, о преступлении в полицию сообщили 4 июля.

Как установили полицейские, работница гаражного кооператива обходила территорию. В то же время это заметил злоумышленник и, воспользовавшись отсутствием работницы, проник в охраняемое помещение и украл сумку, в которой находились деньги женщины.

Работница заметила вора и пыталась его остановить, однако он вырвался и скрылся.

Личность правонарушителя быстро установили правоохранители – 43-летний ранее судимый местный житель.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 186 (грабеж, совершенный в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения). Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.

В настоящее время воровство грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный автомойщик украл BMW клиента и попал в ДТП на Днепропетровщине.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгамиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгамиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 10:40
    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

    В Днепре на ряде улиц снова возникли проблемы с водоснабжением.

    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів
    Новости Днепра
    Сегодня 10:11
    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів

    В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии…

    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 09:50
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие

    В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины
    Новости Днепра
    Сегодня 08:59
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

    Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.

    Последние новости

    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса
    В Днепре из-за аварийных работ отключили воду на некоторых улицах: адреса

    В Днепре на ряде улиц снова возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 10:40
    0
    просмотров
    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів
    У Дніпрі чоловік «виписував» військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів

    В Днепре мужчина наладил бизнес по выписке справок о снятии с военной службы.

    Сегодня 10:11
    2
    просмотров
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие
    Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие

    В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

    Сегодня 09:50
    1
    просмотров
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины
    СК Днепр-1 покинул серебряный призер чемпионата Украины

    Днепровскую футбольную команду покинул еще один лидер.

    Сегодня 08:59
    1
    просмотров
    Пошел на пруд и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика
    Пошел на пруд и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика

    В Верхнеднепровске правоохранители разыскивают 10-летнего Станислава Шевченко.

    Сегодня 08:21
    2
    просмотров
    В небе над Днепром заметили «НЛО»: в чем дело
    В небе над Днепром заметили «НЛО»: в чем дело

    Днепряне заметили любопытный объект в ночном небе.

    Сегодня 08:03
    6
    просмотров
    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса
    На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

    10 июля на некоторых улицах Днепра свет не будет c утра до вечера.

    Сегодня 07:06
    4
    просмотров
    Погода на 10 июля: в Днепре будет ясно и без осадков
    Погода на 10 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)
    В Днепре посреди жилого массива заметили дикую птицу с чрезвычайно длинными пальцами (ФОТО)

    В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.

    Вчера 21:52
    4
    просмотров
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой
    Сердце не выдержало после того, как ракета убила сына и невестку: в Днепре лечится воин с трудной судьбой

    В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских захватчиков.

    Вчера 21:32
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх