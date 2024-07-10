На Днепропетровщине мужчина украл у работницы гаражного кооператива сумку с деньгами

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, о преступлении в полицию сообщили 4 июля.
Как установили полицейские, работница гаражного кооператива обходила территорию. В то же время это заметил злоумышленник и, воспользовавшись отсутствием работницы, проник в охраняемое помещение и украл сумку, в которой находились деньги женщины.
Работница заметила вора и пыталась его остановить, однако он вырвался и скрылся.
Личность правонарушителя быстро установили правоохранители – 43-летний ранее судимый местный житель.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 186 (грабеж, совершенный в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения). Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.
В настоящее время воровство грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Напомним, ранее мы писали, что пьяный автомойщик украл BMW клиента и попал в ДТП на Днепропетровщине.
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