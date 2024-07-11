На Днепропетровщине мужчина украл карточку у знакомого и 2 недели жил за чужие средства

Почти 2 недели 39-летний преступник жил на чужие средства. Мужчина в супермаркетах с помощью бесконтактной технологии проведения платежей рассчитывался чужой картой. Со счета потерпевшего злоумышленник потратил 60 тысяч гривен.
А украл карточку мужчина у своего же знакомого, воспользовавшись тем, что потерпевший крепко спал после употребления алкоголя. Впоследствии правоохранители установили злоумышленника и задержали его.
По согласованию с Синельниковской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения по ч. 4 ст. 185 УК.
Полицейские призывают владельцев банковских карт быть внимательными к условиям хранения и использования платежных карт, а в случае потери карты сразу уведомлять банк, чтобы заблокировать возможность ее использования.
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