На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид

Все произошло во вторник, 11 июля, около 23 часов вечера в поселке Васильковка. В полицию обратились соседи, услышавшие крики и ставшие свидетелями конфликта между супругами.
Во время ссоры мужчина несколько раз ударил свою жену ножом, а затем закрылся в доме. Когда на место приехали правоохранители, нападающий отказался их впустить и угрожал себя убить.
После четырех часов переговоров с участием психолога и сотрудников спецподразделения КОРД, 24-летнего подозреваемого удалось задержать. В доме обнаружили тело 24-летней женщины со смертельными ножевыми ранениями.
В комнате нашли нож, которым мужчина убил женщину.
Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи управления полиции вручили ему сообщение о подозрении в умышленном убийстве.
Напомним, подобный случай произошел в Днепре. Вечером, 11 июля, в одной из квартир в Индустриальном районе мужчина угрожал женщине с 2-летним ребенком гранатой. Почти два часа правоохранители вели переговоры с днепрянином, но в конце концов его задержали. Никто не пострадал.
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