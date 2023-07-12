На Днепропетровщине мужчина убил жену, закрылся в доме и угрожал совершить суицид

В Синельниковском районе муж жестоко убил свою жену.

Все произошло во вторник, 11 июля, около 23 часов вечера в поселке Васильковка. В полицию обратились соседи, услышавшие крики и ставшие свидетелями конфликта между супругами.

Во время ссоры мужчина несколько раз ударил свою жену ножом, а затем закрылся в доме. Когда на место приехали правоохранители, нападающий отказался их впустить и угрожал себя убить.

После четырех часов переговоров с участием психолога и сотрудников спецподразделения КОРД, 24-летнего подозреваемого удалось задержать. В доме обнаружили тело 24-летней женщины со смертельными ножевыми ранениями.

В комнате нашли нож, которым мужчина убил женщину.

Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи управления полиции вручили ему сообщение о подозрении в умышленном убийстве.

Напомним, подобный случай произошел в Днепре. Вечером, 11 июля, в одной из квартир в Индустриальном районе мужчина угрожал женщине с 2-летним ребенком гранатой. Почти два часа правоохранители вели переговоры с днепрянином, но в конце концов его задержали. Никто не пострадал.

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