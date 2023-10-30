На Днепропетровщине мужчина убил младшего брата: ему грозит пожизненное лишение свободы

На месте происшествия правоохранители обнаружили 47-летнего мужчину без признаков жизни.
Полицейские установили, что заявитель – старший брат убитого. Накануне между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 53-летний подозреваемый схватил кухонный нож и ударил родственника. От полученных ран последний скончался. Правоохранители собрали вещественные доказательства и изъяли орудие преступления – кухонный нож.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Как выяснилось, нападавший ранее уже был осужден за тяжелое преступление.
27 октября фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершавшим умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Продолжается следствие.
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