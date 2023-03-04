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  • На Днепропетровщине мужчина случайно отрезал себе пальцы, когда заготавливал дрова

На Днепропетровщине мужчина случайно отрезал себе пальцы, когда заготавливал дрова

Сегодня 14:55
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В Павлоградском районе Днепропетровской области 56-летний местный житель отрезал себе пальцы правой руки, когда заготавливал дрова на циркулярном станке.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина случайно отрезал себе пальцы, когда заготавливал дрова

Рукав куртки мужчины попал под движущийся инструмент, в результате чего он получил серьезную травму. Об этом рассказала в Facebook главный врач Павлоградской городской станции скорой медицинской помощи Светлана Зайчикова.

По ее словам, правая верхняя конечность пострадавшего попала под действие режущего механизма, из-за чего мужчина получил резаную рану предплечья и неполную травматическую ампутацию пальцев.

На место вызвали «скорую», которая оперативно прибыла по адресу. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь — остановили кровотечение с помощью наложения турникета и бандажа, а также провели обезболивание.

После этого пациент был госпитализирован в отделение восстановительной хирургии и реабилитации.
Врач призвала граждан быть осторожными при работе с подобными приборами.

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