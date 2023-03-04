На Днепропетровщине мужчина случайно отрезал себе пальцы, когда заготавливал дрова

В Павлоградском районе Днепропетровской области 56-летний местный житель отрезал себе пальцы правой руки, когда заготавливал дрова на циркулярном станке.

Рукав куртки мужчины попал под движущийся инструмент, в результате чего он получил серьезную травму. Об этом рассказала в Facebook главный врач Павлоградской городской станции скорой медицинской помощи Светлана Зайчикова.

По ее словам, правая верхняя конечность пострадавшего попала под действие режущего механизма, из-за чего мужчина получил резаную рану предплечья и неполную травматическую ампутацию пальцев.

На место вызвали «скорую», которая оперативно прибыла по адресу. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь — остановили кровотечение с помощью наложения турникета и бандажа, а также провели обезболивание.

После этого пациент был госпитализирован в отделение восстановительной хирургии и реабилитации.

Врач призвала граждан быть осторожными при работе с подобными приборами.

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