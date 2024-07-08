На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку

В Каменском 34-летний мужчина получил так называемую травму ныряльщика: неудачно прыгнув в воду, он ударился головой о дно, в результате чего получил черепно-мозговую и спинальную травмы, а также перелом шейного позвонка. О несчастном случае на водоеме, произошедшем в воскресенье, 7 июля, сообщила заведующая Каменской станцией областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева.
По ее информации, в 14:16 в Центральную областную диспетчерскую 103 поступил вызов из г. Каменское о травме ныряльщика у мужчины. По вызову срочно выехала бригада Каменской станции Левобережной подстанции ОЦ ЭМД и МК. На месте выяснилось, что 34-летний мужчина нырнул в воду и ударился головой о почву, в результате чего у него нарушилась чувствительность и движения в ногах.
После оказания экстренной медицинской помощи и иммобилизации шейного отдела, пострадавшего с диагнозом ЧМТ. Спинальная травма. Компрессионный перелом 5 шейного позвонка. Алкогольное опьянение» на транспортировочной твердой доске госпитализировали в Каменскую БСМП.
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