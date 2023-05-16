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На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку

Сегодня 10:23
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В Пятихатках на Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки во двор возле многоэтажки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку

Инцидент произошел 14 мая около трех часов дня, об этом сообщили в областной полиции.

Посреди одного из дворов возле многоквартирного дома раздался взрыв. На место вызвали полицию. Как оказалось, 34-летний мужчина бросил тротиловые шашки возле многоэтажки. Судя по фото, одна из них разорвалась на детской площадке. К счастью, никто из людей не пострадал.

Предварительно установлено, что мужчина по хулиганским мотивам бросил две тротиловые шашки, и только одна из которых взорвалась.

Хулигану сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Универсальный муж стрелял в свою жену. По словам очевидцев, он сделал пять выстрелов в сторону женщины, а затем самостоятельно вызвал полицию. А на Днепропетровщине мужчина сгорел в собственном автомобиле.

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