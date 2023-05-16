На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку

В Пятихатках на Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки во двор возле многоэтажки.

Инцидент произошел 14 мая около трех часов дня, об этом сообщили в областной полиции.

Посреди одного из дворов возле многоквартирного дома раздался взрыв. На место вызвали полицию. Как оказалось, 34-летний мужчина бросил тротиловые шашки возле многоэтажки. Судя по фото, одна из них разорвалась на детской площадке. К счастью, никто из людей не пострадал.

Предварительно установлено, что мужчина по хулиганским мотивам бросил две тротиловые шашки, и только одна из которых взорвалась.

Хулигану сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Универсальный муж стрелял в свою жену. По словам очевидцев, он сделал пять выстрелов в сторону женщины, а затем самостоятельно вызвал полицию. А на Днепропетровщине мужчина сгорел в собственном автомобиле.

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