На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку

Инцидент произошел 14 мая около трех часов дня, об этом сообщили в областной полиции.
Посреди одного из дворов возле многоквартирного дома раздался взрыв. На место вызвали полицию. Как оказалось, 34-летний мужчина бросил тротиловые шашки возле многоэтажки. Судя по фото, одна из них разорвалась на детской площадке. К счастью, никто из людей не пострадал.
Предварительно установлено, что мужчина по хулиганским мотивам бросил две тротиловые шашки, и только одна из которых взорвалась.
Хулигану сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Универсальный муж стрелял в свою жену. По словам очевидцев, он сделал пять выстрелов в сторону женщины, а затем самостоятельно вызвал полицию. А на Днепропетровщине мужчина сгорел в собственном автомобиле.
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