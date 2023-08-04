На Днепропетровщине мужчина швырнул боевую гранату во двор дома

Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел еще весной. 12 марта в одном из частных домов раздался взрыв. На место приехали криворожские полицейские. Как выяснили правоохранители, 41-летний мужчина бросил во двор чужого дома гранату, которая потом взорвалась.
К счастью, в результате взрыва никто не травмировался.
2 августа следователи передали изъятые доказательства экспертам, которые должны их изучить. Жителю Кривого Рога, который швырнул гранату, объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.
Следствие продолжается.
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