Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине мужчина швырнул боевую гранату во двор дома

Сегодня 17:50
просмотров

В Кривом Роге сообщили о подозрении мужчине, устроившему взрыв во дворе частного дома.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина швырнул боевую гранату во двор дома

Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел еще весной. 12 марта в одном из частных домов раздался взрыв. На место приехали криворожские полицейские. Как выяснили правоохранители, 41-летний мужчина бросил во двор чужого дома гранату, которая потом взорвалась. 

К счастью, в результате взрыва никто не травмировался.

2 августа следователи передали изъятые доказательства экспертам, которые должны их изучить. Жителю Кривого Рога, который швырнул гранату, объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

Следствие продолжается.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина швырнул боевую гранату во двор домаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина швырнул боевую гранату во двор домаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«22-летней маме из Кривого Рога нужна помощь»: мошенники запустили в соцсетях фейковый сбор
Новости Днепра
Сегодня 18:04
«22-летней маме из Кривого Рога нужна помощь»: мошенники запустили в соцсетях фейковый сбор

В понедельник, 31 июля, россияне ударили по Кривому Рогу ракетами…

Маскируется под сухую ветку: на Днепропетровщине заметили редкую краснокнижную птичку (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:50
Маскируется под сухую ветку: на Днепропетровщине заметили редкую краснокнижную птичку (ФОТО)

Природа Днепропетровщины впечатляет.

На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться
Новости Днепра
Сегодня 08:30
На Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: почему не стоит волноваться

Все под контролем!

В Кривом Роге мужчина стрелял по детям под окнами своего дома
Новости Днепра
Вчера 10:48
В Кривом Роге мужчина стрелял по детям под окнами своего дома

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина стрелял по детям.

Последние новости

В Днепре появится огромный трехуровневый ТРЦ: где и как выглядит
В Днепре появится огромный трехуровневый ТРЦ: где и как выглядит

В Днепре запланировано строительство нового огромного торгового центра.

Сегодня 19:10
просмотров
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Днепра: куда едут и какой график движения
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Днепра: куда едут и какой график движения

Во Львов из Днепра назначили дополнительные поезда.

Сегодня 18:33
7
просмотров
«22-летней маме из Кривого Рога нужна помощь»: мошенники запустили в соцсетях фейковый сбор
«22-летней маме из Кривого Рога нужна помощь»: мошенники запустили в соцсетях фейковый сбор

В понедельник, 31 июля, россияне ударили по Кривому Рогу ракетами "Искандер". Они попали в жилой дом и учебное заведение.

Сегодня 18:04
3
просмотров
Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен
Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

Август – традиционный сезон бахчевых – арбузов и дынь. В этом году на прилавках их больше, чем в прошлом – везут с Одесской области и даже других стран, но цены «кусаются».

Сегодня 17:26
7
просмотров
В центре Днепра возле одного из баров избили патрульного: что известно
В центре Днепра возле одного из баров избили патрульного: что известно

Вчера, 3 августа, на улице Сечевых Стрельцов возле бара Old Pal произошла драка, в результате которой пострадал патрульный.

Сегодня 17:15
9
просмотров
В Днепре начальник колонии за 100 тысяч пообещал выпустить на свободу осужденного за тяжкое преступление
В Днепре начальник колонии за 100 тысяч пообещал выпустить на свободу осужденного за тяжкое преступление

Начальник колонии в Днепропетровской области за вознаграждение обещал выпустить на свободу заключенного.

Сегодня 16:44
4
просмотров
В Днепре юноша повалил женщину на землю и сорвал с ее шеи цепочку
В Днепре юноша повалил женщину на землю и сорвал с ее шеи цепочку

Теперь 19-летний парень может попасть за решетку на 10 лет.

Сегодня 16:19
9
просмотров
Блюдо из Днепропетровщины внесли в список нематериального культурного наследия Украины
Блюдо из Днепропетровщины внесли в список нематериального культурного наследия Украины

Кашу из поселка Карнауховка внесли в список элементов нематериального культурного наследия Украины.

Сегодня 16:08
5
просмотров
Павлоград, Синельниково, Новомосковск: на Днепропетровщине до января 2024-го должны переименовать 35 населенных пунктов
Павлоград, Синельниково, Новомосковск: на Днепропетровщине до января 2024-го должны переименовать 35 населенных пунктов

В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.

Сегодня 15:29
4
просмотров
В Днепре дотла сгорел оставленный в гараже автомобиль
В Днепре дотла сгорел оставленный в гараже автомобиль

В Днепре спасатели тушили горящий в гараже автомобиль.

Сегодня 15:12
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх