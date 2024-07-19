На Днепропетровщине мужчина сдал в аренду несуществующие квартиры, а затем украл велосипед

В социальной сети житель города Синельниково разместил объявление о предоставлении в аренду однокомнатной квартиры, которой у него действительно не было. Получив оплату за первый месяц проживания, блокировал арендаторов в мессенджерах и больше не выходил на связь.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области со ссылкой на материалы Синельниковского РУП.
Таким образом мужчина обманул двух человек. Женщине предложил якобы квартиру в Павлограде, а мужчине пообещал аренду квартиры в Донецкой области.
Средств, изъятых из онлайн-мошенничества, ему, вероятно, не хватило. Злоумышленник через несколько месяцев украл велосипед с подъезда многоэтажки. После этого сразу продал.
Преступник был задержан, 17 июля ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 (мошенничество) и частью 4 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском районе рецидивист обворовал здание военного, пока тот воюет на фронте.
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