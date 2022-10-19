На Днепропетровщине мужчина развращал свою 11-летнюю дочь

Мужчине грозит наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы.

В селе Марьина Роща Днепропетровской области мужчина развращал свою 11-летнюю дочь. Он обсуждал с ней через мессенджер откровенные темы сексуального характера и посылал ей порнографические снимки. Кроме того, обвиняемый изнасиловал девочку в июле 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей.

По данному факту направлен в суд обвинительный акт по ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины. Насильнику грозит наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы.

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