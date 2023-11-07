На Днепропетровщине мужчина пил ядовитый чай из мухоморов для повышения потенции

В Павлоградщине мужчина собирал мухоморы, чтобы приготовить "лечебный" чай для потенции.

Об этом сообщила главная специалист ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Маргарита Малышева в эфире канала «Відкритий».

Случай отравления опасными грибами зафиксировали в Павлоградской области. В Терновке мужчина сделал «лечебный» чай с сухими мухоморами, потому что он якобы должен повысить потенцию.

По его словам, напиток употреблял в лечебных целях, а именно для повышения потенции, — отметила Маргарита Малышева.

Однако попытки лечиться народной медициной завершились острым отравлением и поездкой в больницу.

Чиновница Госпродпотребслужбы призывает жителей области употреблять только искусственно выращенные грибы. Дикорастущие собирать не стоит, ведь отравление ими является самым тяжелым среди всех пищевых отравлений.

Ни в коем случае не покупайте грибы, продаваемые вдоль автомобильных путей и на стихийных рынках, – подчеркнула Маргарита Малышева.

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