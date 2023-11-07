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  • На Днепропетровщине мужчина пил ядовитый чай из мухоморов для повышения потенции

На Днепропетровщине мужчина пил ядовитый чай из мухоморов для повышения потенции

Сегодня 19:26
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В Павлоградщине мужчина собирал мухоморы, чтобы приготовить "лечебный" чай для потенции.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина пил ядовитый чай из мухоморов для повышения потенции

Об этом сообщила главная специалист ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Маргарита Малышева в эфире канала «Відкритий».

Случай отравления опасными грибами зафиксировали в Павлоградской области. В Терновке мужчина сделал «лечебный» чай с сухими мухоморами, потому что он якобы должен повысить потенцию.

По его словам, напиток употреблял в лечебных целях, а именно для повышения потенции, — отметила Маргарита Малышева. 

Однако попытки лечиться народной медициной завершились острым отравлением и поездкой в больницу.

Чиновница Госпродпотребслужбы призывает жителей области употреблять только искусственно выращенные грибы. Дикорастущие собирать не стоит, ведь отравление ими является самым тяжелым среди всех пищевых отравлений.

Ни в коем случае не покупайте грибы, продаваемые вдоль автомобильных путей и на стихийных рынках, – подчеркнула Маргарита Малышева.

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