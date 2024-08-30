На Днепропетровщине мужчина предъявил полиции чужой военный билет со своим фото

Криворожец подделал военный билет, вклеив в чужой документ свое фото.
Правоохранители Кривого Рога задержали мужчину с липовым удостоверением.
28 августа во время патрулирования полицейские обнаружили 29-летнего мужчину, который имел при себе фальшивый военный билет.
Военнообязанный вклеил в чужое удостоверение свою фотографию и носил его при себе, чтобы им пользоваться при случае.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. А документ по явным признакам подделки направили на экспертное исследование.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 УК – использование заведомо подложного документа.
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