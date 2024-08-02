На Днепропетровщине мужчина пользовался деньгами с карточки, похищенной у собственной матери

Правоохранители установили, что банковскую карту 38-летний мужчина похитил у своей матери 28 мая. Он пользовался ею две недели и за это время потратил с нее более 10 тысяч гривен на собственные нужды. Виновный был задержан полицейскими. Они также изъяли карту и вернули ее женщине.
Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 (кража, совершенная в условиях военного положения и присвоение официальных документов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными и не оставлять свои банковские карты без присмотра.
“Обращаемся к владельцам банковских счетов – будьте осмотрительны. Никогда не оставляйте банковскую карту без присмотра, никому не сообщайте ПИН-код и не храните его вместе с картой, а также не пишите ПИН-код на карте. Важно хранить конфиденциальную информацию о своей карте в тайне. В случае потери карты сразу сообщайте банковское учреждение, что заблокировать возможность ее использования”, — отметили в полиции.
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