Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине мужчина пользовался деньгами с карточки, похищенной у собственной матери

На Днепропетровщине мужчина пользовался деньгами с карточки, похищенной у собственной матери

Сегодня 15:10
просмотров

В Терновке Павлоградского района мужчина потратил 10 тысяч гривен с банковской карты, которую украл у матери.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина пользовался деньгами с карточки, похищенной у собственной матери

Правоохранители установили, что банковскую карту 38-летний мужчина похитил у своей матери 28 мая. Он пользовался ею две недели и за это время потратил с нее более 10 тысяч гривен на собственные нужды. Виновный был задержан полицейскими. Они также изъяли карту и вернули ее женщине.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 (кража, совершенная в условиях военного положения и присвоение официальных документов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными и не оставлять свои банковские карты без присмотра.

“Обращаемся к владельцам банковских счетов – будьте осмотрительны. Никогда не оставляйте банковскую карту без присмотра, никому не сообщайте ПИН-код и не храните его вместе с картой, а также не пишите ПИН-код на карте. Важно хранить конфиденциальную информацию о своей карте в тайне. В случае потери карты сразу сообщайте банковское учреждение, что заблокировать возможность ее использования”, — отметили в полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина пользовался деньгами с карточки, похищенной у собственной материУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина пользовался деньгами с карточки, похищенной у собственной материРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 14:33
    Появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра

    В центре Днепра добавили удобный разворот.

    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту
    Новости Днепра
    Сегодня 13:54
    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

    Ярослава Магучих прошла квалификацию на Олимпиаде в Париже.

    Захватывает водоемы всего мира: в водоеме возле Днепра обнаружили инородное растение
    Новости Днепра
    Сегодня 13:36
    Захватывает водоемы всего мира: в водоеме возле Днепра обнаружили инородное растение

    В Орильской пойме близ Днепра нашли необычное для наших водоемов…

    Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 13:35
    Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

    В Днепре можно купит дом на любой вкус – от…

    Последние новости

    Появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра
    Появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра

    В центре Днепра добавили удобный разворот.

    Сегодня 14:33
    просмотров
    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту
    Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

    Ярослава Магучих прошла квалификацию на Олимпиаде в Париже.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    Захватывает водоемы всего мира: в водоеме возле Днепра обнаружили инородное растение
    Захватывает водоемы всего мира: в водоеме возле Днепра обнаружили инородное растение

    В Орильской пойме близ Днепра нашли необычное для наших водоемов растение.

    Сегодня 13:36
    3
    просмотров
    Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра
    Турник для белок и ресторан во дворе: как выглядят самые дорогие дома на продажу в разных районах Днепра

    В Днепре можно купит дом на любой вкус – от небольшого ветхого здания на месте которого потом можно построить новый, до огромных дворцов, с мебелью, ремонтом и техникой.

    Сегодня 13:35
    2
    просмотров
    В Днепре на углу Калиновой и Янтарной застрял троллейбус: что известно
    В Днепре на углу Калиновой и Янтарной застрял троллейбус: что известно

    В Днепре 20 троллейбус застрял посреди дороги из-за обрыва контактной сети.

    Сегодня 13:12
    2
    просмотров
    Арендатор закрыл в квартире: в Кривом Роге в доме нашли животных, похожих на скелеты
    Арендатор закрыл в квартире: в Кривом Роге в доме нашли животных, похожих на скелеты

    Собака и щенок оказались заперты в доме.

    Сегодня 12:49
    3
    просмотров
    У кинологов из известного поисково-спасательного отряда из Павлограда псевдоволонтеры украли ценное оборудование
    У кинологов из известного поисково-спасательного отряда из Павлограда псевдоволонтеры украли ценное оборудование

    Кинологи "Антареса" стали жертвами мошенников.

    Сегодня 12:43
    2
    просмотров
    Спортсмен из Днепропетровщины досрочно прошел в финал Олимпиады-2024
    Спортсмен из Днепропетровщины досрочно прошел в финал Олимпиады-2024

    Михаил Кохан из Днепропетровщины прошел в финал Олимпиады-2024.

    Сегодня 12:26
    3
    просмотров
    В Украине появился первый детский вагон: как купить билеты
    В Украине появился первый детский вагон: как купить билеты

    В Украине стартовали продажи билетов на первый в Укрзализныце детский купейный вагон.

    Сегодня 12:08
    1
    просмотров
    Обмеление реки Саксагань на Криворожье: вернется ли вода и когда
    Обмеление реки Саксагань на Криворожье: вернется ли вода и когда

    На Криворожье от реки Саксагань остался небольшой ручей.

    Сегодня 11:47
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх