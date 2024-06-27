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  • На Днепропетровщине мужчина похитил работника АЗС, думая, что тот ему должен денег

На Днепропетровщине мужчина похитил работника АЗС, думая, что тот ему должен денег

Сегодня 17:55
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Мужчина лишил свободы работника заправки, потому что показалось, что тот должен ему деньги.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина похитил работника АЗС, думая, что тот ему должен денег

31-летний местный житель задержан полицейскими в Каменском районе.

Мужчина приехал, чтобы заправиться на АЗС, но подумал, что 29-летний работник заправки должен ему денег. Якобы в прошлом году на одной из АЗС Каменского района он заправил автомобиль не тем горючим, которое заказывалось.

Вспомнив древние обиды, 25 июня около 20:00 злоумышленник приехал на автозаправочную станцию ​​и потребовал от сотрудника оплатить ему деньги за горючее. Далее силой затолкал пострадавшего в свой автомобиль и уехал с места происшествия. По дороге остановил авто, вытащил мужчину из транспорта и избил.

Полицейские отделения полиции №7 Каменского районного управления полиции оперативно отработали территорию района и установили подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города Желтые Воды.

Обидчику сообщили о подозрении.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина похитил работника АЗС, думая, что тот ему должен денегУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина похитил работника АЗС, думая, что тот ему должен денегРусский

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