На Днепропетровщине мужчина похитил бывшую девушку

В Каменском мужчина похитил бывшую девушку, чтобы заставить ее возобновить с ним отношения.

Жуткая история произошла 6 марта в Каменском. Посреди дня полицейским сообщили о похищении человека в левобережном районе города. Очевидцы рассказали правоохранителям, что видели мужчину, который насильно затащил девушку в машину и уехал.

Полицейские сразу отправились на поиски похитителя. Через некоторое время правоохранителям удалось найти автомобиль мужчины, поработившего девушку. Машину остановили на одной из улиц города.

В салоне автомобиля находились 21-летняя девушка и 28-летний нападающий.

Как выяснилось, между подозреваемым и его знакомой на улице возник словесный конфликт. Во время спора злоумышленник отобрал у потерпевшей мобильный телефон, затем насильно затолкал его в автомобиль и уехал.

Таким способом подозреваемый решил возобновить отношения с бывшей девушкой. Похитителя задержали, а 7 марта ему сообщили о подозрении в грабеже и незаконном лишении свободы или похищении человека.

В настоящее время подозреваемый под стражей.

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