На Днепропетровщине мужчина поджег пенсионера: у него ожоги 45% тела

Известно, что между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 41-летний злоумышленник облил пенсионера легковоспламеняющимся веществом, а затем поджег.
Об этом пишет «Информатор».
64-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу Каменского, у него ожоги 2-3 степени 45% тела – туловища, рук и ног.
Злоумышленника задержали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику и сообщении ему о подозрении.
Следствие продолжается.
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