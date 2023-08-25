На Днепропетровщине мужчина поджег пенсионера: у него ожоги 45% тела

Ужасный инцидент произошел в Верхнеднепровске.

Известно, что между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 41-летний злоумышленник облил пенсионера легковоспламеняющимся веществом, а затем поджег.

Об этом пишет «Информатор».

64-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу Каменского, у него ожоги 2-3 степени 45% тела – туловища, рук и ног.

Злоумышленника задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику и сообщении ему о подозрении.

Следствие продолжается.

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