На Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа с людьми внутри, чтобы отомстить

В Каменском районе соседская ссора чуть не завершилась убийством.
Между мужчинами, живущими неподалеку друг от друга, разгорелся конфликт. Как выяснили правоохранители, вечером 7 июня 44-летний местный житель подошел к дому своего оппонента, облил его окно бензином и поджег. После этого скрылся с места преступления.
55-летний хозяин дома, с которым конфликтовал подозреваемый, был внутри помещения и еще не спал, поэтому когда увидел, что окно его дома горит — оперативно погасил пожар. Никто не пострадал, огонь вовремя обуздали.
Впоследствии полицейские задержали мужчину, который хотел поджечь дом соседа. Злоумышленник объяснил, что таким образом планировал отомстить своему знакомому, с которым конфликтовал.
Чуть позже выяснилось, что у 44-летнего подозреваемого уже есть судимость. Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения статьей умышленное уничтожение или повреждение имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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