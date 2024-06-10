На Днепропетровщине мужчина поджег дом соседа с людьми внутри, чтобы отомстить

Вечером, когда хозяева дома уже собирались спать, мужчина облил их окна бензином и поджег.

В Каменском районе соседская ссора чуть не завершилась убийством.

Между мужчинами, живущими неподалеку друг от друга, разгорелся конфликт. Как выяснили правоохранители, вечером 7 июня 44-летний местный житель подошел к дому своего оппонента, облил его окно бензином и поджег. После этого скрылся с места преступления.

55-летний хозяин дома, с которым конфликтовал подозреваемый, был внутри помещения и еще не спал, поэтому когда увидел, что окно его дома горит — оперативно погасил пожар. Никто не пострадал, огонь вовремя обуздали.

Впоследствии полицейские задержали мужчину, который хотел поджечь дом соседа. Злоумышленник объяснил, что таким образом планировал отомстить своему знакомому, с которым конфликтовал.

Чуть позже выяснилось, что у 44-летнего подозреваемого уже есть судимость. Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения статьей умышленное уничтожение или повреждение имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: