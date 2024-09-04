На Днепропетровщине мужчина подрался в кафе с экс-женой из-за 100 гривен

Супруги, которые недавно развелись, устроили разборки в кафе Кривого Рога. Причиной ссоры стали 100 гривен, из-за которых мужчина разозлился на свою экс-жену. Об этом сообщает Терновский районный суд города Кривого Рога.
Муж случайно встретил свою бывшую жену в одном из кафе. В материалах суда отмечается, что супруги давно не жили вместе, но до сих пор ссорились по пустякам, как только была возможность. Вечером 2 августа произошел один из таких споров.
Женщина была с подругой и сидела за столиком, когда к ней подошел бывший муж и попросил денег. Она отказала. После этого криворожец разозлился и куда-то ушел.
Через некоторое время мужчина и бросил на стол перед женой купюру номиналом в 100 гривен. Озадаченная женщина вернула средства, заявив, что ничего от него не требует.
Такой ответ разозлил мужчину, поэтому он ударил женщину в лицо и схватил ее за плечи, пытаясь оттолкнуть от себя. На теле потерпевшей остались синяки. Пострадавшая обратилась в полицию.
Суд признал нападающего виновным. За нанесение умышленных легких телесных повреждений женщине мужчине назначен наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.
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