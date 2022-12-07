На Днепропетровщине мужчина перевернулся на украденном авто, а затем украл еще одно

Как рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровщины, 9 сентября к правоохранителям обратился житель Никополя и рассказал, что кто-то украл у него авто марки ВАЗ.
В тот же день эту машину нашли в поселке Красногригорьевка, но в изуродованном состоянии. Скорее всего, вор не справился с управлением и попал в ДТП, поэтому бросил транспорт и скрылся.
Злоумышленник на этом не остановился и угнал еще одно авто.
Позже благодаря камерам видеонаблюдения полицейские обнаружили вора. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Марганца.
6 декабря автокраду объявили о подозрении.
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