На Днепропетровщине мужчина перевернулся на украденном авто, а затем украл еще одно

На Днепропетровщине горе-вор попал в ДТП на угнанном авто, а затем пересел на второй сворованный "Опель".

Как рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровщины, 9 сентября к правоохранителям обратился житель Никополя и рассказал, что кто-то украл у него авто марки ВАЗ.

В тот же день эту машину нашли в поселке Красногригорьевка, но в изуродованном состоянии. Скорее всего, вор не справился с управлением и попал в ДТП, поэтому бросил транспорт и скрылся.

Злоумышленник на этом не остановился и угнал еще одно авто.

Позже благодаря камерам видеонаблюдения полицейские обнаружили вора. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Марганца.

6 декабря автокраду объявили о подозрении.

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