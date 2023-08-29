На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев

27-летний житель Марганца в декабре 2022 года через мобильное приложение незаконно оформил статус ВПЛ – мужчина указал ложные данные о себе. В течение пяти месяцев ему выплачивали пособие от государства, в общей сложности злоумышленник получил 12 тыс. грн.
Действия мужчины были разоблачены.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
25 августа жителю Марганца сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа от двух до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до трех лет.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Волонтер из Никополя, которого искали почти неделю, попал в больницу…
Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит…
И снова...
Количество фальсифицированного горючего в Украине значительно уменьшилось, но все равно есть отдельные сети, которые вместо бензина продают суррогат.
Раньше за вход в парк Шевченко нужно было платить. В парке были аллеи, пару аттракционов, театр, росли разные растения и продавались мороженное и напитки. Плату за вход отметили более 50 лет назад.
Нужна ваша помощь!
На Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины.
Волонтер из Никополя, которого искали почти неделю, попал в больницу с инсультом.
Как отмечают риэлторы, самый пик покупок дач в Днепре приходится на конец весны и начало лета и начало осени. Весной ее покупают те, кто хочет провести теплые дни на природе или заняться выращиванием своих овощей и фруктов, а в конце…
В Раде зарегистрировали законопроект о "относительно справедливой мобилизации".
Продолжается полномасштабная война, каждый громкий звук вызывает у горожан неприятные ассоциации, однако не всем до этого есть дело.
Впервые с начала войны НБУ разрешил банкам продавать населению больше безналичной валюты.
В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!