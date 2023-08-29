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  • На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев

На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев

Сегодня 15:53
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За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев

27-летний житель Марганца в декабре 2022 года через мобильное приложение незаконно оформил статус ВПЛ – мужчина указал ложные данные о себе. В течение пяти месяцев ему выплачивали пособие от государства, в общей сложности злоумышленник получил 12 тыс. грн.

Действия мужчины были разоблачены.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

25 августа жителю Марганца сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа от двух до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до трех лет.

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