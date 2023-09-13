На Днепропетровщине мужчина несколько дней избивал лежачего больного: он умер

7 сентября в 22:44 в полицию позвонил 48-летний мужчина. Он сообщил, что пришел в гости к знакомому – лежачему больному – и обнаружил его мертвым.
Правоохранители, приехав на место, выяснили, что потерпевшего забили до смерти.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские провели ряд следственных мероприятий и установили, что к преступлению причастен тот же мужчина, который звонил в полицию. Выяснилось, что подозреваемый жил у потерпевшего. Между ними возник конфликт, поэтому злоумышленник в течение нескольких дней избивал больного мужчину, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Чтобы скрыть преступление, фигурант сообщил в полицию ложную информацию.
В настоящее время злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Нападавшему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Если вина 48-летнего мужчины будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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