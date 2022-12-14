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  • На Днепропетровщине мужчина дважды украл обогреватель из одной и той же квартиры

На Днепропетровщине мужчина дважды украл обогреватель из одной и той же квартиры

Сегодня 17:03
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В Павлограде задержали вора-рецидивиста.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина дважды украл обогреватель из одной и той же квартиры

Как рассказали участковые Павлоградского районного отдела полиции, 42-летний мужчина дважды украл обогреватели у 60-летней жительницы Павлограда.

Во время первой кражи 6 ноября он забрал из квартиры конвекторный обогреватель, но этого ему было мало, поэтому мужчина через несколько дней наведался к ней во второй раз. На этот раз вместе с еще одним нагревательным прибором он прихватил личные вещи владелицы дома.

Часть вещей он успел продать, но остаток у него конфисковали полицейские во время обысков. Теперь вору-рецидивисту грозит до восьми лет лишения свободы.

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