На Днепропетровщине мужчина дважды украл обогреватель из одной и той же квартиры

Как рассказали участковые Павлоградского районного отдела полиции, 42-летний мужчина дважды украл обогреватели у 60-летней жительницы Павлограда.
Во время первой кражи 6 ноября он забрал из квартиры конвекторный обогреватель, но этого ему было мало, поэтому мужчина через несколько дней наведался к ней во второй раз. На этот раз вместе с еще одним нагревательным прибором он прихватил личные вещи владелицы дома.
Часть вещей он успел продать, но остаток у него конфисковали полицейские во время обысков. Теперь вору-рецидивисту грозит до восьми лет лишения свободы.
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Яна Юхименко
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