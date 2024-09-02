На Днепропетровщине мужчина чуть не угорел из-за включенного генератора в гараже

В Каменском на Днепропетровщине спасали мужчину, отравившегося угарным газом.

В Каменском мужчина впал в кому из-за отравления угарным газом от генератора. Инцидент произошел в ночь на 30 августа в одном из гаражных кооперативов, сообщила врач Лариса Быданцева.

Приехав на место, медики выяснили, что 44-летний мужчина производил газосварочные работы в своем гараже с включенным генератором при прикрытых воротах.

Мужчину обнаружил охранник, который увидел свет из гаража и заметил пострадавшего без сознания в смотровой яме. После приезда медики оказали ему необходимую помощь и госпитализировали пострадавшего в реанимацию с диагнозом «Отравление угарным газом. Кома I степени». В больнице его состояние стало улучшаться.

Медики призывают людей соблюдать правила техники безопасности при работе с генераторами и другими приборами, которые могут выделять угарный газ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: