На Днепропетровщине мама на 4 года бросила несовершеннолетнюю дочь, оставив у родственников

Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, к нему обратилась 16-летняя жительница села Марьянское в Днепропетровской области. Девушка рассказала, что ей отказываются выдать паспорт, ведь она несовершеннолетняя, но не имеет законного представителя.
По словам девушки, в 2019 году мама оставила ее с родственниками. Женщина не интересовалась судьбой дочери, а с началом войны в 2022 году пропала без вести. Жительница Марьянского обращалась в полицию с заявлением об исчезновении матери, но это не дало результатов.
Из-за отсутствия ID-карты она не могла продолжить обучение в другой школе. В то же время, работники ГТСУ отказывали ребенку в оформлении документов, ссылались на то, что она без законного представителя.
После обращения омбудсмена в Службу по делам детей Криворожской РГА удалось решить этот вопрос.
Девочку временно устроили в семью родственников, поскольку местонахождение ее одинокой матери до сих пор неизвестно. А в начале сентября она получила ID-карту и загранпаспорт.
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