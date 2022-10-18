На Днепропетровщине лесника чуть не раздавила сосна

Об этом рассказала врач Лариса Быданцева.
17 октября в Каменском травмировался мужчина. Он выполнял работы в левобережном лесу, когда его привалило сосной. На место вызвали медиков. Приехав по вызову, фельдшеры увидели 50-летнего работника, получившего тяжелую травму при падении на него дерева, высотой более 5 метров.
Повреждения множественные и тяжелые: Соединенная травма тела. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Перелом ребер с обеих сторон грудной клетки. Закрыт перелом правого предплечья. Перелом трех грудных позвонков, — отметили медики.
Медики оказали на месте первую помощь и стабилизировали мужчину. После чего его госпитализировали в Каменскую больницу. Он в тяжелом состоянии, но жив.
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