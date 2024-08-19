На Днепропетровщине кровельщик травмировался, упав с 5-метровой высоты

Кровельщик травмировался, когда выполнял ремонтные работы на крыше.

В это воскресенье, в 18:55, в Центральную областную диспетчерскую 103 поступил вызов из Криничанского района о падении мужчины 47 лет примерно с 5 метровой высоты, сообщила руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

На месте медики выяснили, что мужчина при проведении ремонтных работ на крыше не удержался и упал. После осмотра и обследования ему поставили такой диагноз: «Кататравма. Закрытый перелом правого плеча. Тупая травма грудной клетки, переломы 7-10 ребер направо. Шок».

Оказав пострадавшему экстренную медицинскую помощь и обезболив, медики транспортировали мужчину в Каменскую больницу скорой медицинской помощи.

Напомним, в Каменском мужчина спас 16-летнюю девушку, которая едва не попала под поезд, потому что громко слушала музыку.

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