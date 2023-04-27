На Днепропетровщине котик упал в 7-метровый колодец: его доставали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:05.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что кот упал в колодец без воды, ориентировочно, глубиной 7 метров.
Сотрудник ГСЧС с помощью спасательной веревки спустился на дно колодца, достал кота и поднял его на поверхность. После чего пушистика передали владелице.
К счастью, животное не пострадало.
К спасению привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Красном Камне догхантеры разбрасывают яд.
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