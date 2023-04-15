На Днепропетровщине корова оказалась в ловушке: пришлось вызывать спасателей

На место вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, специалисты установили, что животное провалилось в пустой колодец глубиной 2 метра.
Чрезвычайники разобрали верхнюю кладку кирпича и с помощью веревки вместе с владельцем скота и другими жителями достали корову из ловушки.
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