На Днепропетровщине корова оказалась в ловушке: пришлось вызывать спасателей

В пятницу, 14 апреля, в Терновском районе города Кривой Рог в колодец упала корова. Хозяин пытался спасти скот самостоятельно, но ему это не удалось.

На место вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, специалисты установили, что животное провалилось в пустой колодец глубиной 2 метра.

Чрезвычайники разобрали верхнюю кладку кирпича и с помощью веревки вместе с владельцем скота и другими жителями достали корову из ловушки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: