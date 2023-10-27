На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков

Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.

Начальника финансовой службы воинской части, его помощника и офицера юридической группы подозревают в небрежном отношении к военной службе. Как сообщили в Специализированной прокуратуре в оборонной сфере Восточного региона, своими действиями они нанесли воинской части 500 тысяч гривен ущерба.

Прокуроры Криворожской специализированной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-помощника командира части финансово-экономической работы — начальника финансовой службы воинской части и офицера юридической группы этой части.

По данным следствия, в период с июня по декабрь 2022 года экс-начальник финансовой службы допустил лишние выплаты бюджетных средств, по договорам заключенным воинской частью, а офицер юридической группы дал добро на выплаты, не проверил документы должным образом.

Таким образом, государству нанесен ущерб на общую сумму более 500 000 грн.

Судьбу офицеров будет решать суд.

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