На Днепропетровщине хотят усилить видеонаблюдение на улицах

В Днепропетровской области усилят видеонаблюдение.

Ужесточение безопасности с помощью уличных камер видеонаблюдения – одно из решений, которое рассматривалось на заседании Совета обороны нашей области, сегодня, 16 июля.

Как сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак, на заседании были заслушаны доклады по строительству фортификаций и темпам мобилизации.

«Речь шла и об обеспечении порядка на улицах городов и районов. Существенное значение имеет видеонаблюдение. Отметили, что сеть следует расширять. В то же время позаботиться об ее альтернативном питании», – заявил глава области.

Впрочем, каких-либо детальных сроков относительно того, когда в городах Днепропетровщины установят больше видеокамер, не называли.

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