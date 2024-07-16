На Днепропетровщине хотят усилить видеонаблюдение на улицах

Ужесточение безопасности с помощью уличных камер видеонаблюдения – одно из решений, которое рассматривалось на заседании Совета обороны нашей области, сегодня, 16 июля.
Как сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак, на заседании были заслушаны доклады по строительству фортификаций и темпам мобилизации.
«Речь шла и об обеспечении порядка на улицах городов и районов. Существенное значение имеет видеонаблюдение. Отметили, что сеть следует расширять. В то же время позаботиться об ее альтернативном питании», – заявил глава области.
Впрочем, каких-либо детальных сроков относительно того, когда в городах Днепропетровщины установят больше видеокамер, не называли.
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